Roma, al teatro Abarico arriva l'arte-terapia dal 19 aprile

Anche l’arte può avere effetti terapeutici. Al teatro Abarico di Roma arrivano gratis, dal 19 aprile per un mese, tantissimi eventi per far vivere e conoscere il potere dell’arte-terapia. Un seminario divulgativo e 4 esperienziali guideranno i partecipanti in un viaggio dentro di sé tra parole e voce, tra teatro e scrittura.

I dettagli

Questo ciclo di seminari esperienziali di arte-terapia utilizza linguaggi artistici in una forma non solo di intrattenimento, ma anche “terapeutici” ed educativi. I 3 momenti fondamentali per qualsiasi percorso di evoluzione spirituale e psicologica sono: riconoscimento, accettazione e rielaborazione. In contesti come i seminari di arteterapia a volte possono avvenire in un lasso di tempo molto ristretto e con una potenza molto intensa, visto che è un ambito che non prevede intermediazioni. La scrittura guidata permette un momento creativo e, grazie a quello che viene prodotto, ci può essere un riconoscimento e una accettazione. Subito dopo, però, grazie al linguaggio teatrale c’è la ristrutturazione dell’esperienza appena vissuta che permette di fare il passaggio evolutivo. Ogni volta che riusciamo a riconoscere il nostro momento creativo, prendiamo coscienza e accettiamo quello che è riuscito a portare fuori da noi: gli diamo una “licenza di realtà”.