A Rachid Mohamed Rachid la cittadinanza Italiana per meriti speciali

Rachid Mohamed Rachid riceve la cittadinanza Italiana per meriti speciali dal Presidente della Repubblica Italiana. “Sono onorato di ricevere questo attestato di stima da parte di un Paese in cui ho sempre creduto. L’Italia è un esempio di eccellenza e di passione in ogni settore. Continuerò a supportare il Made in Italy, promuovendo i valori che in cui crediamo: talento, creatività ed innovazione” ha dichiarato il fondatore e owner di Alsara Investment Group e CEO di Mayhoola for Investments L.L.C.