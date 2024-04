Gazzelle in concerto a Roma, la possibile scaletta

Il Dentro x sempre tour di Gazzelle fa tappa a Roma.

Il cantautore, che a Roma ci è nato, è atteso al Palazzo dello Sport mercoledì 3, giovedì 4 e giovedì 11 aprile per tre tappe sold-out.

Un ritorno a casa

Alla fine, Gazzelle è tornato a casa. Si esibirà nella sua Roma, davanti a un'arena da tutto esaurito. Lui che ha cominciato a suonare in localini minuscoli, timido e profondo, con nel cuore un sogno che sembrava troppo grande: arrivare nei palazzetti e negli stadi. Un sogno che s'è avverato, che l'ha portato all'Olimpico (il 9 giugno scorso) e poi a Sanremo. E che, il 16 maggio, lo condurrà all'Arena di Verona. La sua prima volta in solitaria in quel piccolo Colosseo, che un po' lo fa sentire a casa. Prima, però, ci sono le tre date romane. "Roma mi ha permesso di realizzare tutti i miei sogni", ha spiegato Gazzelle. Che si sente riconoscente nei confronti di quella città, che un po' lo fa arrabbiare, ma che resta il suo posto preferito per cantare alla vita.