"Siete insetti", tabelloni delle stazioni promuovono la serie Netflix

La singolare scritta è apparsa a Roma, Milano e Bologna, il giorno dopo lo sciopero di Trenitalia. “No, Ferrovie dello Stato non sono state hackerate”, si legge in un articolo pubblicato nelle scorse ore sul Corriere della Sera. Perché “Siete insetti” è infatti una delle frasi chiave della serie televisiva di fantascienza “Il problema dei 3 corpi”, adattamento del bestseller dello scrittore Liu Cixin (da poco arrivato su Neftlix)

“No, Ferrovie dello Stato non sono state hackerate”, si legge in un articolo pubblicato nelle scorse ore dalla redazione di Login del Corriere della Sera. Perché “Siete insetti” è infatti una delle frasi chiave della serie di fantascienza Il problema dei 3 corpi, adattamento del bestseller dello scrittore Liu Cixin, da pochi giorni arrivato su Neftlix (quattro giorni, per l'esattezza).



“Un frame del logo de Il problema dei 3 corpi compare, quasi in maniera subliminale, in uno dei video condivisi su X”, prosegue la sezione dedicata a tecnologia e innovazione del Corriere, che spiega dunque che non si è trattato di nessun attacco da parte di hacker, a differenza di quello realmente avvenuto qualche mese fa ai danni di Ferrovie dello Stato.



Questo strano episodio con le scritte “Siete insetti” è rimbalzato immediatamente sui social network, accompagnato dalle preoccupazioni di diversi utenti (che si sono chiesti se si trattasse di un attacco hacker o di qualche pericolo reale, come fa sapere l’Ansa). Ma aveva ragione chi ha scritto su X: "Cosa sarà questa nuova trovata di marketing? L'avete notata?”, prosegue l'Ansa.

Stavolta infatti si tratta di una riuscita campagna di marketing. Lo confermano dalla piattaforma streaming in questione, Netflix, e anche da Grandi Stazioni Retail, aggiunge l'Ansa.



