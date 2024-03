Kate Middleton ha il cancro, il messaggio di Meg Bellamy

L'attrice che nella serie The Crown ha interpretato la Principessa di Galles le ha voluto esprimere la sua vicinanza in un momento tanto difficile

Dalla Kate del piccolo schermo alla Kate del mondo reale. Meg Bellamy ha voluto mandare un messaggio di sostegno a Kate Middleton dopo l’annuncio da parte di quest’ultima di essere in cura per un cancro. L’attrice, che ha interpretato la Principessa del Galles nell’ultima stagione di The Crown, la serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) che attraversa oltre mezzo secolo di storia della famiglia reale britannica, è rimasta colpita dalla notizia e ha voluto esprimere la sua solidarietà alla donna di cui ha vestito i panni da poco.