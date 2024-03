Isola dei Famosi, tutto sulla nuova edizione con Vladimir Luxuria

l’isola dei famosi, tutto quello che sappiamo

Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi subentrando a Ilary Blasi (FOTO), alla guida nelle ultime tre edizioni. Vladimir Luxuria prenderà quindi il timone del reality-show dopo averne fatto parte in più occasioni.

Nel 2008 la conduttrice prese parte al programma come concorrente trionfando davanti a Belén Rodríguez, nel 2012 e nel 2013 Vladimir Luxuria tornò nuovamente in Honduras, ma questa volta come inviata. La nuova conduttrice conta anche quattro partecipazioni come opinionista nel 2011, nel 2017, nel 2022 e più recentemente nel 2023.