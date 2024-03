Grande Fratello, Massimiliano Varrese in finale. Due eliminati

Eliminati Anita Olivieri e Paolo Masella. In finale Massimiliano Varrese, in nomination Alessio Falsone, Simona Tagli e Federico Massaro

Due eliminazioni e il nome del terzo finalista. Lunedì 18 marzo il Grande Fratello non ha risparmiato colpi di scena al pubblico. La finale del programma è prevista per il 25 marzo.

A una settimana dall’appuntamento conclusivo, Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del reality-show, presenti in studio Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ( FOTO ). Anita Olivieri è stata la prima eliminata della puntata poiché scelta dal 20% del pubblico contro il 24% a favore di Simona Tagli, il 25% per Sergio D’Ottavi e il 31% per Greta Rossetti.

Il televoto flash ha premiato l’attore che ha così raggiunto Beatrice Luzzi e Rosy Chin in finale, eliminato Paolo Masella. Queste le percentuali di voto: 46% per Massimiliano Varrese, 40% per Giuseppe Garibaldi e 14% per Paolo Masella.