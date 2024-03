Gazzelle, la possibile scaletta del concerto a Padova

Il cantante romano, venerdì 8 marzo, è atteso all'Arena Spettacoli Padova Fiere per il suo "Dentro XSempre" tour. La scaletta del concerto non è ancora stata ufficializzata

Venerdì 8 marzo, Gazzelle torna in tour. Dopo l'esperienza a Sanremo 2024, il cantautore romano si esibirà in diversi palazzetti italiani. A cominciare da Padova, dall'Arena Spettacoli Padova Fiere, nel giorno della Festa della Donna.

Gazzelle in tour

Il Dentro XSempre Tour di Gazzelle prende il via l'8 marzo da Padova. Le tappe successive? Il 13 marzo al Mediolanum Forum di Assago a Milano, il 16 al PalaSele di Eboli (Salerno), il 21 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 24 all'Unipol Arena di Bologna, il 3 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 7 al Pala Alpitour di Torino. Il 16 maggio, invece, sarà la prima volta di Gazzelle all'Arena di Verona. "In questi ultimi sei anni ho capito chi sono, cosa faccio", raccontava Gazzelle prima di Sanremo. Raccontando che, al Festival, ci è andato per far battere il cuore. Perché ha fatto moltissime cose, Flavio Bruno Pardini. Ha suonato nei club, è arrivato allo stadio (facendo il sold-out all'Olimpico): l'Ariston era "solo" un ulteriore bianco di prova.