Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Autunno/Inverno 2024-25. FOTO

Chanel e la sua direttrice creativa, Virginie Viard, tornano alle origini, al fascino degli anni in cui la fondatrice Gabrielle Chanel mostrava al mondo, ma soprattutto alle donne, una nuova maniera di vestire. L'Autunno/Inverno 2024-25 è ispirato alle atmosfere di Deauville, la località affacciata sull'Oceano in Normandia che, anche ai tempi di Madamoiselle Coco, come oggi, era meta di vacanze per le élite