Maison Celestino presenta Edith, la nuova Collezione Couture 2024-25

Per la PFW, giovedì 29 febbraio la Maison Celestino ha voluto proseguire il suo percorso stilistico oltralpe nel segno della valorizzazione dei temi della cultura e dell’impegno sociale, questa volta sviluppati attraverso un inno alla libertà.

Edith Piaf, musa ispiratrice della collezione

Musa ispiratrice della collezione è Edith Piaf, tra le più celebri figure femminili della Francia del ‘900, che della libertà ha saputo cantare le note più alte di una spinta emotiva verso la libertà di amare, pensare, agire, la libertà di “non rimpiangere nulla”. Disegno iconico della nuova collezione è la statua della libertà, simbolo degli Stati Uniti d’America, che per la sua creazione ai primi del secolo scorso coinvolse ben tre nazioni: l’Italia per l’ispirazione nella “Legge nuova” di Pacetti sul Duomo di Milano, la Francia per la realizzazione dei componenti metallici e l’America per il loro assemblaggio. Uno spirito comune di produttività e coesione dei popoli in nome della libertà che Maison Celestino ritrova in creazioni in pura fibra naturale dallo stile inconfondibile, tutto teso verso l’equilibrio tra il sapiente impiego di manufatti tessili di pregio e linee che ne valorizzino il fascino e l’innata eleganza.