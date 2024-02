Nasce “Audiovisual Napoli Hub” percorso gratuito per giovani NEET

Napoli accoglie il primo progetto di formazione e inserimento al lavoro rivolto a giovani inoccupati, che non studiano e che provengono da contesti a rischio di marginalità. A idearlo e promuoverlo: Altra Napoli EF e Apogeo ETS in partnership con il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II. L'iniziativa è stata realizzata anche in collaborazione con Prime Video, Sky, Netflix, Cinecittà e con il patrocinio di Rai.

Audiovisual Napoli Hub oltre ad avere un valore sociale, nasce anche sulla base dello straordinario sviluppo che il mercato della produzione audiovisiva sta registrando in Campania. Un territorio in cui la domanda di professionisti in questo settore è in costante aumento e che, per i destinatari del percorso formativo, si traduce in un'opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.