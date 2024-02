Charity Dinner and Dancing Party per le donne di Haiti e del mondo

Una serata glamour a sostegno dei progetti della Fondazione per le donne in Italia, in Haiti e nel mondo. Dalla diagnosi e cura dei tumori al seno in Haiti, Women for Haiti, con il prezioso coordinamento del professor Enrico Cassano, direttore Radiologia Senologica dello IEO di Milano e storico volontario della Fondazione. All’empowerment femminile con Borse del Cuore, fino al tema dell’abbandono neonatale con ninna ho, realizzato con KPMG, che consente alle future mamme in difficoltà, italiane o straniere, di poter partorire in anonimato e sicurezza presso tutte le strutture pubbliche di Italia. Sono solo alcuni dei progetti che la Fondazione porta avanti in modo concreto sotto la guida della Presidente Mariavittoria Rava.

Special guest dello Charity Dinner La Stryxia, una delle dj più acclamate nelle notti milanesi che ha fatto scatenare gli ospiti con la sua musica travolgente. Si ringrazia Ferrari Trento, partner dell’evento insieme a acqua Valverde. Media Partner GRAZIA.



Al fianco della Fondazione anche Rajae Bezzaz, storica inviata di Striscia La Notizia, speaker di Radio 101, ma soprattutto attivista: “Sento il bisogno di battermi in prima linea a favore dei più deboli, sia uomini che donne, e quello che fa la Fondazione Francesca Rava è completamente in linea con il mio “credo”. Questo evento ha l’obiettivo di sostenere le donne di tutto il mondo, tra le quali quelle di Haiti e io, da sempre, sono dalla parte delle donne in difficoltà, perché so bene cosa significhi esserlo”.



Il Comitato promotore del progetto Women for Haiti è stato rappresentato da Beatrice Brumana e Esmeralda Merloni. Una notte di divertimento e solidarietà alla presenza di tanti amici, volontari e influencer da sempre vicini alla Fondazione tra cui Tommaso Zorzi con Armanda Frassinetti, Silvia Berri, Mattia Boffi Valagussa de Le più affascinanti di Milano, Martina Ragozza, Davide Bertellini, Sonia Russo, Francesca Rocco, Ferdinando Schetty, Viviana Vizzini e Eleonora Incardona.