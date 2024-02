Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Attesa per il televoto del reality-show che vede in sfida quattro concorrenti: Beatrice Luzzi, Stefano Di Miele, Letizia Petris e Vittorio Menozzi

Lunedì 5 febbraio Alfonso Signorini condurrà un nuovo appuntamento del Grande Fratello , il reality-show che vede vip e gente comune convivere all’interno di una casa. In studio Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli in qualità di rappresente del mondo social.

grande fratello, attesa per il verdetto del televoto

Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 29 gennaio, Monia La Ferrera ha abbandonato la casa del Grande Fratello poiché votata dal 5% dei telespettatori. Queste le altre percentuali di voto: il 44% per Perla Vatiero, il 17% per Sergio D’Ottavi, il 13% per Federico Massaro, l’11% per Fiordaliso e il 10% per Stefano Di Miele.