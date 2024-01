Il debutto di Latorre alla Milano Fashion Week, higge in stile puglese

Tra i debutti nel calendario della settimana della moda maschile c’è Latorre, brand di Locorotondo. Dopo aver partecipato gli scorsi anni a Pitti Uomo, Latorre ha presentato la sua collezione autunno/inverno 2024-25 nello showroom di via Manzoni

Ricerca del bello attraverso la valorizzazione delle piccole cose della vita quotidiana, questo lo spirito alla base della collezione ‘Apulian Hygge’. Latorre è partito dal Nord Europa, raccogliendo nuove ispirazioni cromatiche e lasciandosi trasportare all’interno dello stile di vita Hygge – uno stile legato al senso di accoglienza e di familiarità. L’ispirazione è dunque ancora una volta il viaggio. Dopo la collezione A/I 2023 ‘Seeking New York’ e P/E 2024 ‘Sabor Cubano’, ora è la Scandinavia ad essere protagonista.



La Scandinavia del design rigoroso, della semplicità e della filosofia hygge. Il termine hygge deriva dal norvegese antico e ha un significato molto vicino a quello di “benessere”. Oggi questo termine si può applicare a qualsiasi cosa e i danesi in particolare lo utilizzano per tutti gli aspetti della vita quotidiana. Il bagliore delle candele è hygge, come anche mettersi comodi e guardare un film insieme alla persona amata, ma anche lo stare seduti tra amici e familiari chiacchierando delle piccole e grandi cose della vita.

La quotidianità tipica della cultura scandinava è infatti uno degli elementi chiave della nuova collezione, una collezione caratterizzata da uno scorrere lento del tempo, fatta per godersi ogni attimo della giornata, di cui è anche il tipico slow life pugliese.

Il 'Contemporary tailoring'

Un viaggio rilassante e slow declinato in due cromie diverse tra la parte più autunnale e quella invernale. Partendo dalle classiche palette di grigi e marroni che danno vita ad abiti dal taglio sartoriale e dal gusto tipicamente italiano alle tonalità dell’aurora boreale, con l’ottanio e viola, pensate per le occasioni più mondane dell’autunno. Nella parte invernale della collezione, invece, c’è una forte influenza delle radici del brand, dove il bianco della neve dei Paesi nordici si fonde con le diverse nuance della pietra di Ostuni. Una palette di bianchi e greige, unita a pregiate lane, seta e cachemire danno vita a capispalla e giacche dal gusto ricco e sofisticato. Una combinazione di culture e territori grazie a un intenso lavoro di ricerca sui materiali.

Capi pensati per essere pronti e impeccabili durante il periodo più freddo dell’anno senza rinunciare al comfort e al fit che da sempre sono elementi essenziali di ogni capo Latorre.



Fil rouge il gusto tipicamente made in Italy e sartoriale che da sempre rappresenta il dna del brand, uno stile ribattezzato ‘Contemporary tailoring’.