Tekashi 6ix9ine, arrestato il rapper per violenza verso la compagna

Il rapper statunitense 6ix9ine, noto anche come Tekashi, è stato arrestato dalle autorità dominicane con l'accusa di violenza fisica e psicologica nei confronti della sua compagna, la rapper e cantante reggaeton dominicana Yaili'n la Ma's Viral.

Tekashi è stato portato al Palazzo di Giustizia nel quartiere Ciudad Nueva della capitale, ha dichiarato una fonte vicina agli avvocati dell'artista dominicana, il cui vero nome è Jorgina Lulu Guillermo Diaz. Yaili'n, nominata ai Premios Juventud 2023 nella categoria "Best Dembow Collaboration" con Cardi B, Farina e La Insuperable, era la moglie del rapper portoricano Anuel AA, con cui ha avuto una bambina.

Daniel Hernandez, vero nome del rapper statunitense, e Yaili'n si sono accusati a vicenda di aggressioni fisiche lo scorso dicembre, quando sono stati pubblicati anche dei video sui social media. In quell'occasione, l'avvocato del cantante, Andre's Toribio, ha postato sul suo account X (ex Twitter) Tekashi che il suo ufficio era a conoscenza delle presunte aggressioni del rapper nei confronti di Yaili'n "avvenute nella

città statunitense di Miami". "Siamo in contatto con l'ufficio del procuratore generale (dominicano). Ha commesso un grave errore, non avrebbe dovuto toccarla", ha scritto in un post l'avvocato.