Il rapper e cantautore statunitense Tekashi 6ix9ine è stato arrestato nella Repubblica Dominicana per presunto attacco ai suoi stessi produttori musicali. L’arresto è avvenuto dopo l'emissione di un mandato di cattura del 16 ottobre 2023. L’accusa sostiene che il musicista avrebbe aggredito i suoi due produttori musicali durante il weekend.

Come riporta in queste ore l’edizione americana di Rolling Stone, “la Polizia Nazionale della Repubblica Dominicana ha confermato che Tekashi 6ix9ine, il cui vero nome è Daniel Hernandez, è stato posto in custodia presso l'Hotel Balcones del Atlántico domenica scorsa nella città di Sanchez. Le autorità hanno identificato le presunte vittime come Cristian Anthony Rojas e Nelson Alfonso Hilario García”.

TMZ ha riportato che Hernandez era presumibilmente geloso del tempo trascorso dai produttori con la sua fidanzata e collega, l’artista Yailin La Más Viral. TMZ aggiunge che, quando il rapper è arrivato in studio, è possibile che abbia aggredito i produttori. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Santo Domingo Diario Libre, Yailin si trovava in studio a registrare una canzone con il produttore Diamond La Mafia ma se ne sarebbe andata via prima che il rapper Tekashi 6ix9ine arrivasse con altri quattro uomini.

Uno dei produttori che pare siano stati aggrediti ha dichiarato alla pubblicazione locale di Santo Domingo Diario Libre di aver subito una lesione alla mascella, aggiungendo che ha bisogno di un intervento chirurgico.

Dominican Today ha riferito che le autorità avevano ottenuto un mandato di arresto per Hernandez venerdì e che lui avrebbe accettato di costituirsi telefonando alla polizia.

“Non ci sono conferme riguardo alle voci secondo cui l'artista di New York avrebbe tentato di lasciare il Paese in un jet privato per sfuggire alla polizia” scrive Charisma Madarang sull’edizione statunitense di Rolling Stone.

Lo scorso marzo Hernandez era stato ricoverato in seguito a un'aggressione subita in una palestra situata nel Sud della Florida. L'avvocato di Hernandez aveva dichiarato a NBC News che il rapper aveva riportato tagli e lividi al viso.

“Nel 2019 Hernandez si era dichiarato colpevole di rapina a mano armata e di altre accuse federali di racket nell'ambito di un accordo di giustizia che lo aveva portato a testimoniare contro i Nine Trey Gangsta Bloods”, si legge su RS. L'ascesa e la caduta del rapper erano state raccontate in un articolo di Rolling Stone uscito quell'anno, nel 2019.