Teatro, addio a Enzo Moscato, l'attore e drammaturgo aveva 75 anni

Per Enzo Moscato apertura straordinaria di Sala Assoli a Napoli

Moscato è scomparso la scorsa notte proprio mentre in città alla Sala Assoli è in corso la rassegna 'We love Enzo' (II edizione), dedicata alle sue opere interpretate da attrici come Isa Danieli, Cristina Donadio, Imma Villa. Oggi la Casa del Contemporaneo gli rende omaggio con l'ultima replica di Tempo che fu di Scioscia, interpretato da Isa Danieli, e con l'apertura straordinaria di Sala Assoli, dalle ore 11.00 alle 13.00, "per condividere con gli spettatori un ricordo che non sarà mai l'ultimo". "Enzo Moscato ha lasciato questo mondo in un momento caratterizzato da un forte accento tragico - dice Igina Di Napoli, direttore artistico di Casa del Contemporaneo: i poeti non muoiono mai, infatti le sue opere resteranno sempre in piedi come sculture indistruttibili".