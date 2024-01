Addio a David Soul, la star di "Starsky & Hutch". Aveva 80 anni

Il mondo della tv dice addio a una delle star più celebri degli anni '70. Se ne andato all'età di 80 anni David Soul, pseudonimo di David Richard Solberg, attore, cantautore e regista americano reso celebre dalla popolatissima serie televisiva poliziesca 'Starsky & Hutch' in coppia con Paul Michael Glaser.

La notizia è stata data dalla moglie, Helen Snell la quale ha riferito che suo marito è morto giovedì “dopo una valorosa battaglia per la vita nell'amorevole compagnia della famiglia. "Ha condiviso molti doni straordinari nel mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro amico", ha detto sempre su moglie . "Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro le cui vite ha toccato."