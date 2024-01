Star Beverly Hills 90210 Ian Ziering aggredito da motociclisti

Serie TV

Da Kelly a Brenda passando per Donna, ci sono nomi che risuonano ancora nelle menti di coloro che sono stati adolescenti negli anni Novanta e che tanto hanno amato le attrici protagoniste di Beverly Hills 90210, il telefilm cult attualmente in onda su Sky Atlantic 1993 (canale 111 fino al 16 maggio). In attesa del debutto di 1993, che arriverà martedì 16 maggio alle 21.15 sul canale 110, riviviamo la magica atmosfera dei Nineties andando a scoprire come sono diventate non solo le ex ladies di Beverly Hills, ma anche Brandon, Dylan e (è proprio il caso di dirlo) compagnia bella: sfoglia la gallery