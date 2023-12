Addio a Marinel Stefanescu, il celebre ballerino aveva 76 anni

è stato "simbolo della danza", l'Addio a Reggio Emilia

Nato in Romania, a Bucarest, città nella quale era stato nominato primo ballerino all'Opera dopo aver vinto la medaglia d'oro al concorso internazionale di danza a Varna. Nel 1969 ha ricevuto il premio per la miglior interpretazione al primo concorso internazionale di balletto a Mosca. Nel 1975 appese le scarpette al chiodo dopo una brillante carriera sui palchi di tutto il mondo per poi dedicarsi alla coreografia. E nel 1977 assieme alla moglie Liliana Cosi, ex ballerina e direttrice artistica che conobbe a Madrid durante una serata di gala per la famiglia reale di Spagna, si stabilì a Reggio Emilia; qui hanno fondato l'Associazione Balletto Classico tuttora importante realtà di danza, disciplina della quale Stefanescu simbolo d'eccellenza nella città del Tricolore. Domani mattina, 27 dicembre, alle 10 i funerali nel suo domicilio a Mancasale di Reggio Emilia, poi la salma sarà tumulata al cimitero di Villa Sesso dove riposerà.