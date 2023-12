Teatro San Carlo, la Turandot apre la stagione a Napoli

L'opera di Puccini inaugura l'annata 2023-24 tra celebrazioni e polemiche politiche. Regia moderna affidata a Vasily Barkhatov per un cast internazionale di altissimo livello

Dopo il Teatro alla Scala di Milano, anche il San Carlo di Napoli ha inaugurato la sua stagione 2023-24. Sabato 9 dicembre è andata in scena la prima della Turandot affidata a Vasily Barkhatov. Una prima assoluta in Italia per il regista russo, considerato come uno dei più interessanti talenti della sua generazione.

Nel cast di quella che è una versione da favola dark dell'opera di Puccini, scelta dal San Carlo per celebrare i 100 anni dalla morte del compositore che cadono nel 2024 e il centenario della nascita di Maria Callas, figurano la soprano americana Sondra Radvanovsky, il basso ucraino Alexander Tsymbalyuk, il tenore azero Yusif Eyvazov e la soprano italiana Rosa Feola. A dirigere l'orchestra è Dan Ettinger.

LA POLEMICA CON DE LUCA "Voglio chiudere una polemica - dice il sottosegretario Gianmarco Mazzi mostrando ai giornalisti copia del dossier Unesco, al centro del dibattito sulla presenza del teatro napoletano nel documento - non è vero che manchi il San Carlo... leggete. Se vedo il presidente De Luca stasera glielo mostro. So che nel pomeriggio c'è stato un altro comunicato. Basta guardare sul sito Unesco". Questa la replica di De Luca, presente alla prima: "La Regione ha chiesto solo un chiarimento. Evidentemente esistono due documenti stampati uno falso e uno vero. Quello della Regione è sicuramente vero. Non mi perdo in queste e cose e vivrei ora una bella serata".