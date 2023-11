E’ uno dei tanti appuntamenti che vede in Milano un assoluto primato. Soprattutto nel periodo natalizio. Una serata importante per sostenere realtà, come in questo caso la Fondazione IEO-MONZINO che da quasi 30 anni sostiene la ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, istituti d’eccellenza della medicina italiana nel mondo.



Padrona di casa un’elegantissima Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Presidente della Fondazione IEO-MONZINO, ha accolto agli East End Studios 700 ospiti, donatori, medici, ricercatori e sostenitori fedeli, che attraverso un’asta silenziosa hanno permesso di raggiungere un risultato eccezionale permettendo così alla ricerca scientifica di compiere un altro passo avanti.

“Desidero ricordare il nostro principale obiettivo: raccogliere risorse per sostenere il fondamentale lavoro di Ricerca dei ricercatori, delle ricercatrici e dei medici di due eccellenze del nostro Paese, l’Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico Monzino. La nostra missione è trasformare le donazioni in nuove scoperte, terapie innovative e sistemi diagnostici di avanguardia, nell’ambito di un percorso diretto dal laboratorio, al reparto, al letto della persona. Un grazie speciale va alle donatrici e ai donatori, che ci permettono in serate come questa di destinare fondi esclusivamente e direttamente a sostegno della ricerca clinica e sperimentale dei due Istituti”.

Madrina della serata Andrea Delogu, professionale e divertente ha animato i momenti più delicati dell’asta, proposta attraverso la piattaforma digitale CharityStars. Sono stati messi all’incanto dai sostenitori della Fondazione accessori d’alta moda e di arredo, opere d’arte, gioielli, esperienze di soggiorno da sogno, cimeli da collezione legati allo sport.

Ad accompagnare la cena, il sound designer Graziano Della Nebbia, mentre Alexia con la sua voce straordinaria ha regalato alla platea una performance coinvolgente.