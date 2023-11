La scaletta del concerto degli Elio e le storie tese a Udine

Martedì 21 novembre, il tour di Elio e le storie tese fa tappa al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La scaletta ufficiale non è stata diffusa, ma è probabile che replichi quella del 20 novembre a Trieste

Lo scorso 30 settembre, è ufficialmente partito dal Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme il nuovo tour degli Elio e le storie tese, dal titolo Mi manca solo un dente e cerco di riavvitarlo. Martedì 21 novembre, l'appuntamento è al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Il ritorno degli Elio e le storie tese

"Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023": questo il payoff del nuovo tour degli Elio e le storie tese, arrivato dopo centinaia di richieste (e di preghiere) da parte dei fan. Sfiniti dal dover rispondere ogni giorno ad almeno venti persone a testa, che chiedevano "Quando tornate insieme?" o "Ma non vi eravate sciolti?", i componenti del gruppo hanno risolto il problema. E sono tornati insieme. Diretti dal regista Giorgio Gallione, hanno deciso di portare in giro per l'Italia l'ironico tour Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo.