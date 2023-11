Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Ciro Petrone sono gli inquilini al ballottaggio. I due concorrenti più votati otterranno l’immunità per il prossimo televoto

Nuovo appuntamento con la casa del Grande Fratello . Mercoledì 15 novembre Alfonso Signorini tornerà al centro dello studio di Cinecittà per raccontare le storie degli inquilini più spiati del piccolo schermo. Attesa per il televoto che decreterà i due immuni del prossimo ballottaggio.

grande fratello, sei concorrenti in nomination

Alfonso Signorini, accompagnato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli (FOTO), sarà al timone di una nuova puntata del longevo reality-show. Nell’ultimo appuntamento, andato in onda lunedì 13 novembre, Jill Cooper ha abbandonato definitivamente il programma dopo essere risultata la concorrente meno votata dal pubblico a casa con il 22% delle preferenze. Salvi invece Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi.

Dopo l’annuncio del verdetto, Alfonso Signorini ha dato il via alle nomination, per la prima volta senza immuni, rivelando che gli uomini si sarebbero votati tra loro in modo palese e le donne nel confessionale.