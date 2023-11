Tiziano Ferro e l'alcolismo: "Sette anni fa ho smesso di bere"

A volte può bastare un post su instragram per esorcizzare il passato e lanciare un monito a chi, come lui, ha attraversato un periodo buio: "Sette anni dall’ultimo bicchiere e dal primo giorno con la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Semplicemente e onestamente, solo grato". Così Tiziano Ferro , 43 anni, sul suo profilo social festeggia i sette anni dalla sua rinascita.

Non ha mai nascosto i suoi traumi interiori, Tiziano Ferro . L'artista, che ha recentemente annunciato il divorzio dal marito Victor Allen con cui ha due figli, ha spesso parlato, sia in interviste che sui social e in ultimo nel documentario che racconta la sua carriera e si intitola Ferro. Il Documentario , i drammi e le difficoltà che ha incontrato nel suo percorso di vita: dal bullismo alla bulimia fino all'alcolismo

SMETTERE PER SALVARE SE STESSO E GLI ALTRI





Ricollegandoci al post su instagram, nel documentario Tiziano Ferro racconta come è iniziato il suo viaggio negli inferi dell'alcolismo, che lo ha portato anche a desiderare la morte, e come ne è venuto fuori. Tutto è cominciato una sera quando la sua band lo ha convinto a bere. Da quel momento non è riuscito più a fermarsi al punto da bere sovente in solitudine pur di non pensare al dolore e alla tristezza. Essere alcolista gli ha fatto perdere occasioni e amici e, ha raccontato, che "l’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti". L'atteggiamento degli altri è cambiato nei suoi confronti, Ferro era conscio di essere insopprtabile quando l'alcol si impossessava di lui e che i soli che gli stavano vicino o erano nella sua stessa condizione o provavano un senso di pietà. Poi sono arrivate analisi mediche disastrose, il fegato era affaticato e lui ha capito che se avese deciso di smettere di bere non solo avrebbe salvato se stesso ma avrebbe potuto aiutare molti altri nelle sue condizioni a sconffigere l'etilismo. E oggi, sette anni dopo, porta la sua testimonianza.