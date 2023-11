Grammy Awards, una musicista accusa di stupro l'ex capo Neil Portnow

Una donna ha presentato alla Corte Suprema di Manhattan una denuncia contro l’ex capo dei Grammy Awards, Neil Portnow, 75 anni, per uno stupro che avrebbe commesso nel 2018, e contro il gruppo no profit che organizza gli Oscar americani della musica, Recording Academy, per aver ignorato la presunta violenza. La donna ha preferito restare anonima, ma sarebbe una musicista di nazionalità non americana che una volta ha suonato alla Carnegie Hall. Secondo l’accusa, all'epoca la ricorrente avrebbe incontrato Portnow in una stanza d’albergo a New York. Prima dell’aggressione il big dell’industria musicale le avrebbe offerto un drink, che l’avrebbe stordita fino a causarle una perdita di conoscenza ad intermittenza. Un portavoce dell’uomo ha replicato che le accuse sono “completamente false” e “senza dubbio motivate dal rifiuto di Portnow di ottemperare alla oltraggiose richieste di denaro e di assistenza della ricorrente per ottenere per lei un visto di soggiorno”.