Donatella Finocchiaro: “Io, per tre volte vittima di violenza"

Donatella Finocchiaro ha svelato in un’intervista rilasciata alla rivista Oggi, pubblicata nel numero uscito oggi in edicola, di essere stata coinvolta in più di una relazione violenta. “Per un anno ho preso calci e pedate, lui era geloso anche del mio sguardo”, ha confessato l’interprete catanese, 52 anni. “Io, per tre volte vittima di violenza. La prima avevo 24 anni e non ho capito subito”, ha raccontato l’attrice della serie televisiva I leoni di Sicilia.



Finocchiaro ha spiegato che “c’è ancora tanta violenza che le donne subiscono fra le mura di casa”. L’interprete originaria di Catania è uno dei membri del cast della serie televisiva I leoni di Sicilia, disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Nelle rivelazioni fatte al magazine Oggi, Donatella Finocchiaro punta il dito sul maschilismo “imperante” nel cinema e nella società.

“È diventato più subdolo”, fa notare l’attrice. “C’è ancora tanta violenza che le donne subiscono fra le mura di casa: facciamo rumore per quelle che muoiono, e per carità ci mancherebbe, ma ci sono anche molti uomini che distruggono l’autostima delle donne, e non è un fatto meno grave”.



Il racconto delle violenze subite

Nell’intervista esclusiva rilasciata da Finocchiaro a Oggi, c’è il resoconto delle terribili violenze di cui l’attrice è stata vittima per tre volte.



Ha confessato che lei stessa, per tre volte, è stata oggetto di violenze fisiche e verbali. “La prima avevo 24 anni, e non ho capito subito, finché la violenza verbale è diventata fisica… Per un anno ho preso calci e pedate, lui era geloso anche del mio sguardo, mi insultava a parole poi mi diceva ‘scusa, io ti amo’… La seconda avevo 37 anni, e per due anni ho subito una violenza che ha minato la mia autostima, fino alla depressione… L’ultima relazione violenta l’anno scorso. Mi innamoro di un ragazzo più giovane, passiamo tre mesi bellissimi, poi inizia la violenza verbale, diventa sgarbato, rabbioso”, racconta Donatella Finocchiaro sulle pagine di Oggi, nel numero attualmente in edicola.

Donatella Finocchiaro interpreta Giuseppina Saffiotti nella serie I Leoni di Sicilia Finocchiaro è l’interprete del personaggio di Giuseppina Saffiotti nella serie televisiva I Leoni di Sicilia.

Classe 1970, Donatella Finocchiaro è nata a Catania. Dopo aver frequentato la Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Catania, decide di seguire la sua vera passione: la recitazione. Questo amore per l’arte la condurrà a Roma, dove nel 1996 debutta al Teatro dell'Orologio. Tornerà poi a Catania, per finire gli esami e laurearsi in Giurisprudenza. Tuttavia non abbandona il primo grande amore: nella sua città natale partecipa ai provini per la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Catania, dove viene ammessa poco dopo.

Nel 2001 si presenta al casting per un film di Roberta Torre, viene scelta e diventa la protagonista di Angela. La pellicola partecipa al Festival di Cannes e viene proiettata in molte kermesse internazionali, riscuotendo un buon successo e facendo guadagnare a Finocchiaro premi e plausi di critica e pubblico.

La sua carriera prosegue lavorando con registi come Roberto Andò, Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Mimmo Calopresti, Edoardo Winspeare, Emanuele Crialese e Pupi Avati.

Nel 2011 esordisce alla regia, dirigendo il documentario Andata e Ritorno, presentato alla 68ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Controcampo Italiano. Sul piccolo schermo, il suo debutto risale al 2013, anno in cui partecipa alla trasmissione di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi, al fianco di Max Giusti, Laura Chiatti e Cristiano Malgioglio. approfondimento I Leoni di Sicilia, tutto sulla serie tv con Miriam Leone