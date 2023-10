Il talk su letteratura e serialità a Sky 20 anni

Interrogata sulle sfide di una trasposizione tanto complessa e attesa, Golino ha dichiarato: “Sono riuscita in parte a rendere la complessità di Modesta. Ma è chiaro che, rispetto al libro, era impossibile raggiungere quella profondità. La trasposizione è per sua natura snaturante. Non si può portare quell’approfondimento, quella bellezza, nelle immagini o nei dialoghi di un film. Ma si può fare altro, si può trovare un modo di trattenere un po’ di quella bellezza, di quella scabrosità e scorrettezza, in maniera organica rispetto al racconto televisivo. I puristi dell’Arte della Gioia si arrabbieranno. Quello della serie non è più il racconto del libro, perché il racconto della serie è filtrato dalla mia sensibilità e da quella degli sceneggiatori, la nostra estetica è cambiata, non sono più gli Anni ‘70. È un’altra cosa, si spera che nonostante non sia più quello sia comunque bello, e che siano rimaste intatte almeno alcune cose fondamentali del personaggio e della poetica di Goliarda Sapienza. Ma non sarà un copia incolla”.

Attrice, sceneggiatrice e regista, Valeria Golino è al lavoro da anni sull’adattamento del controverso romanzo postumo di Goliarda Sapienza L’Arte della Gioia, prossimamente su Sky e NOW. “Conosco il romanzo da parecchi anni - ha dichiarato al giornalista di Sky TG24 Franco Ferraro - da giovane ero interessata a questa storia e volevo trasporla come attrice, avevo l’età giusta per interpretare Modesta, personaggio unico nella letteratura italiana. Goliarda Sapienza ha finito di scrivere il libro a fine anni ’70 ed è stato pubblicato solo nel ’96. Vari registi, autori e produttori hanno provato a farne un film, senza mai riuscire. La serie è adattamento, infatti, di un libro molto difficile: una bestia a tre teste di letteratura barocca, disordinata, scabrosa, qualche volta addirittura dimenticante di tutte le regole della letteratura”.

ANTONIO SCURATI E M. IL FIGLIO DEL SECOLO

Autore del romanzo vincitore del Premio Strega M. Il figlio del secolo, Antonio Scurati è invece intervenuto raccontato del suo coinvolgimento in fase di scrittura della omonima serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé e Small Forward. La serie in onda prossimamente su Sky e in streaming su NOW, per Scurati “un’opera di livello artistico altissimo e di una potenza narrativa straordinaria”, ha potuto contare sull’apporto in fase di scrittura dell’autore Premio Strega: “Ho fiancheggiato la scrittura della serie fin dal principio, non sempre forse in maniera pacifica ma sempre stimolante”, ha dichiarato. “Quando cedi i diritti di un libro ti trovi a un bivio: o cerchi di prendere più soldi possibile e aspetti la fine delle riprese per poi dire quasi sempre ‘non mi piace’, oppure cerchi di collaborare e fare il possibile perché l’opera risulti a te congeniale. Ho scelto questa seconda strada”.

Scurati sul rischio che la serie possa suscitare simpatia per il suo protagonista: “Provengo da una formazione intellettuale antifascista, che rivendico. Quando decidi di scrivere un romanzo su Mussolini, cosa che mai era stata fatta finora nel nostro Paese, la principale preoccupazione è di non arrivare a incoraggiare empatia o simpatia col protagonista. Mi ero imposto di proibirmi quelle procedure tipiche della forza di un romanzo. Dialoghi fittizi, scene inventate, introspezioni strumentali. Ho scelto un’altra via: Mussolini, straordinariamente interpretato da Luca Marinelli, sicuramente convoca la partecipazione emotiva dello spettatore nei confronti di questo farabutto formidabile, ma quando ti ci avvicini molto ti raggela, ti provoca orrore”.