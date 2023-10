Sadhguru a Milano, i vip dal guru indiano: chi c'era, da Ghali a Irama

“Ogni essere vivente è per natura alla ricerca. Tutta la vita è ricerca”. Il mistico indiano Sadhguru, la lunga barba bianca, il turbante e l’abito tradizionale blu, siede a gambe incrociate sul palco. Dopo aver incontrato il 1º ottobre a Milano oltre 4300 persone nel più grande evento di meditazione mai realizzato il Italia, il giorno successivo l’uomo alla ricerca della spiritualità intesa come profonda conoscenza di sé stessi ha conversato con gli artisti riuniti al Moysa, l’hub culturale fondato da Shablo, produttore di big come Blanco. Il mistico amato anche da star di Hollywood come Will Smith e Matthew McConaughey ha soddisfatto le curiosità del pubblico, prima fra tutte il significato del senso della vita che per lui, però, è solo “un inganno”: “Qual è il significato del sole che sorge, di un fiore che sboccia, del sorriso sul viso di un bambino? È solo la mente umana che deve trovare un senso per fuggire alla follia”. Anche Ghali, Alessandra Amoroso, Irama e Rkomi hanno assistito assorti allo scambio di vedute. “Perché sperimentiamo momenti di felicità?” ha domandato Ghali. “Perché parli al plurale?” ha risposto Sadhguru. “Pensi di sapere quello che provano gli altri? Non facciamo questo errore, perché ci sono solo esseri umani individuali, altrimenti si fa il gioco di chi vuole inserirci in qualche gregge: quando succede, in nome della religione o altro, l’uomo ha fatto nella storia le cose più terribili. Quindi ricordiamo sempre che ognuno ha sufficiente intelligenza per creare il proprio mondo”. Il mistico ha affrontato anche il tema della religione: “Perché questo bisogno di credere? Perché non puoi essere sincero e dire: quel che non so, non so. Ma preferiamo credere, e a quel punto non accettiamo chi crede in qualcosa di diverso”. E ancora: “Il processo spirituale avviene quando realizzi che non sai niente di questa vita, e allora inizi a cercare. Una persona spirituale è un ricercatore. Un credente crede e basta. Ma la confusione è meglio delle conclusioni”. In ultimo, Sadhguru ha lanciato una proposta, “trentadue ore di tempo focalizzato” per elevarsi e dar vita a nuovi punti di vista: “È come avere in mano una chiave che apre una porta verso un mondo molto più ampio”.