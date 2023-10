Morto Tommaso Accardo, Fiorello ricorda l'attore

“ Ciao Tommasino ”. Con una foto di scena pubblicata su X Fiorello ha salutato per l’ultima volta l’attore Tommaso Accardo , noto come Tommasino, la sua storica spalla in programmi e spot televisivi scomparsa il 1º ottobre a Mentana, in provincia di Roma, all’età di 84 anni .

VITA E CARRIERA

Nato il 26 marzo 1939 a Gibellina, in provincia di Trapani, Accardo ha lavorato in piccoli ruoli non solo nel cinema, dove nel 1985 ha interpretato un tifoso italiano nel film comico Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone con Gigi e Andrea, ma anche nella pubblicità, fino alla scoperta di Fiorello che l’ha scelto come compagno di scena per un ciclo di spot di una compagnia telefonica e per il varietà Stasera pago io. Diventato noto al grande pubblico per il volto caratteristico, il baffetto e la coppola siciliana, l’attore ha preso parte anche ad alcuni episodi della serie tv Boris.