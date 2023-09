Zendaya e Tom Holland si sono fidanzati ufficialmente?

In rete si parla insistentemente di promessa di matrimonio tra Zendaya e Tom Holland. Tutto è iniziato quando l’attrice, cantante e ballerina statunitense ha pubblicato una Storia su Instagram in cui mostrava al dito anulare un anello. Tuttavia la stessa diretta interessata ha cercato di mettere a tacere i rumors, dicendo che lei non annuncerebbe mai una cosa del genere in quella maniera. Ma i dubbi sul profumo di fiori d’arancio non sono stati fugati

Sui social nelle ultime ore si parla insistentemente di un possibile fidanzamento ufficiale tra Zendaya e Tom Holland. Tutto è iniziato quando l’attrice, cantante e ballerina statunitense ha pubblicato una Storia su Instagram in cui mostrava al dito anulare un anello. Tuttavia la stessa diretta interessata ha subito tentato di mettere a tacere i rumors, dicendo che lei non annuncerebbe mai una cosa del genere in quella maniera. Ma i dubbi sul profumo di fiori d’arancio non sono stati fugati.

C’è chi si domanda se lei e l’attore inglese stiano per sposarsi.

Galeotto fu un selfie che Zendaya si è scattata e che ha pubblicato sui social. “All'anulare indossava un anello che aveva tutta l'aria di essere uno di fidanzamento”, si legge su Vanity Fair.

Del resto i due fanno coppia fissa da circa 7 anni, ossia da quando si sono conosciuti sul set del film Spiderman.

La loro scelta è sempre stata quella di vivere la propria relazione sentimentale tenendo lontani i riflettori ma, come fa notare Vanity Fair, “di tanto in tanto lasciano indizi su come proceda”.

Non sono rari, poi, i commenti di Tom Holland ai post di lei o sotto i contenuti sui social e in rete che la riguardano. E non mancano le Storie e i post che entrambi si scambiano durante i rispettivi genetliaci (come la foto con dolce dedica che trovate in fondo a questo articolo, proveniente proprio dal profilo ufficiale di Zendaya per augurare buon compleanno al suo Tom).