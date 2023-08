Addio a Bob Barker, condusse per 35 anni Ok il prezzo è giusto

Bob Barker, conduttore per più di 35 anni di Ok il prezzo è giusto sulla tv americana è morto a 99 anni. Il presentatore di 19 Emmy Awards è morto a Hollywood. Ha cominciato a presentare "The Price is Right" nel 1972 sulla catena CBS, restando carismatico animatore del quiz fino al 2007.



Era celebre in America come militante per i diritti degli animali. La nave ammiraglia dell'ONG Sea Shepherd, che ha combattuto contro la pesca alla balene, è stata nominata in omaggio a Bob Barker, dopo che l'animatore ha fatto un dono di 5 milioni di dollari all'organizzazione