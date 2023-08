J. Lo, due foto con Ben Affleck per l'anniversario di matrimonio

A circa un anno di distanza dalle nozze, la voce di Love Don’t Cost A Thing ha pubblicato due scatti di quella giornata indimenticabile. Le parole della didascalia potrebbero essere tratte da una delle canzoni presenti nel nuovo album This Is Me… Now in uscita prossimamente.

Dal 2002 al 2004 Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno formato una delle coppie più seguite dai media. La loro storia ha tenuto banco sui tabloid ispirando anche la cantante alla scrittura del disco This Is Me… Then contenente la hit Jenny from the Block, il cui videoclip vide anche la partecipazione dell’attore.

La popstar ha pubblicato due foto in compagnia del marito scrivendo: “Un anno fa, oggi. Caro Ben, sono qui seduta da sola mentre guardo il mio anello, sento tutto l’amore intorno che mi fa venir voglia di cantare. Come siamo finiti qui senza un rewind? Questa è la mia vita”.

Nessuna conferma ma visti gli hashtag utilizzati, ovvero ‘Dear Ben Pt. II’ e ‘This Is Me Now’, le parole potrebbero essere parte del testo della canzone dedicata all’amato.

Questa la versione originale:

Dear Ben,

Sitting here alone

Looking at my ring ring

Feeling overwhelmed

It makes me wanna sing sing

How did we end up here

Without a rewind

Oh my

This is my life…