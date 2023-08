Jennifer Lopez a Capri regala a sorpresa un live show per i fan. VIDEO

Spettacolo

Jennifer Lopez compie 54 anni: i suoi look più iconici. FOTO

Attrice, cantautrice, produttrice, ballerina, madre, designer, l'artista nata nel Bronx nel 1969 è anche una assoluta fashion icon. Ecco una carrellata dei momenti moda più indimenticabili della sua carriera che l'hanno resa una protagonista indiscussa della scena pop dei Duemila

Jennifer Lopez, cinquantaquattro anni nel 2023, è un personaggio di spicco dello showbiz quanto della moda. Da quando è comparsa sulla scena internazionale, i suoi look, sempre sensuali e notevoli, sono i più fotografati sui red carpet di tutto il mondo. Questo è l'iconico abito col fiocco realizzato per lei da Maison Valentino per i Golden Globes del 2020, un dress sopra le righe che ha entusiasmato gli utenti in rete



Un mare di tulle rosa shocking nello stile di Giambattista Valli, questo il look scelto dalla Lopez per la prima della commedia Ricomincio da me (2018). Gli abiti teatrali sono sempre molto presenti nel guardaroba dell'attrice