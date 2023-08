Naomi, Linda, Cindy e Christy 30 anni dopo tornano insieme su Vogue

Le super modelle leggendarie Naomi, Cindy, Christy e Linda , così famose da non aver bisogno neppure dei cognomi tornano protagoniste del celebre magazine di moda, Vogue UK. Il numero di settembre infatti le vedrà campeggiare sulla cover fotografate dal giovane talento brasiliano Rafael Pavarotti. Trenta anni dopo, le fab four ricreano la copertina dell'edizione di gennaio 1990, in quello scatto diventato ormai cult, posava con loro anche la collega tedesca musa del fotografo Peter Lindbergh, Tatjana Patitz, morta a 56 anni lo scorso 11 gennaio.

The Super Models: le leggende delle passerelle degli anni Novanta si raccontano nel documentario in uscita il 20 settembre

Da settembre Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington e Linda Evangelista si racconteranno non solo nelle pagine del magazine inglese, ma per la prima volta, insieme, lo faranno sul piccolo schermo attraverso il documentario dal titolo The Super Models (in streaming su AppleTV+ - disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now fin dalla data di uscita). L'argomento è la storia delle loro vite e delle loro carriere incredibili, intrecciate con quella della moda di fine Novecento, uno dei momenti culturali più interessanti di sempre.