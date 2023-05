Martha Stewart, a 81 anni posa per la copertina di Sports Illustrated

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il costume bianco dallo scollo profondo, una cappa arancione appoggiata sulle spalle, il volto disteso in un sorriso. Martha Stewart, 81 anni, ha posato in Repubblica Dominicana per la copertina della Swimsuit Issue di Sports Illustrated, il numero speciale sui costumi da bagno del periodico sportivo statunitense. La star della televisione americana, immortalata dal fotografo Ruven Afanador, ha sottratto lo scettro di cover girl più anziana del magazine a Maye Musk, 75 anni, imprenditrice, modella e madre di Elon Musk che lo scorso anno aveva posato per una delle quattro copertine della rivista per superare le discriminazioni dell’ageism. Stewart ha condiviso le copertine dell'edizione 2023 con le attrici Meghan Fox e Brooks Nader e con la cantante tedesca Kim Petras e ha sfoggiato altri 10 look nelle pagine interne del numero. “È stata una sfida. L’ho fatto perché pensavo fosse un passo un po’ storico. L’età non è un fattore determinante per l’amicizia o per il successo. Quello che fanno le persone, cosa pensano, come agiscono, questo è quello che importa nella vita, non l’età” ha commentato la protagonista del servizio fotografico.