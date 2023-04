Giornata della Danza, la star americana Tiler Peck a Sky Tg24. VIDEO

“Ai giovani posso dire che se amano la danza devono assolutamente provarci perché non esiste una carriera migliore”. È il messaggio della prima ballerina del New York City Ballet, conosciuta in tutto il mondo per il suo stile assolutamente unico e per la velocità di movimento strabiliante, a chi vuole trasformare una passione in professione

In America è una star, con incursioni anche nel cinema e in programmi e serie tv. Nel mondo è ritenuta la migliore interprete di George Balanchine, il coreografo che rivoluzionò la danza classica modernizzandola, creando il cosiddetto stile neoclassico e inventando un vero e proprio metodo. Per la sua velocità strabiliante il New York Times l’ha definita una danzatrice capace di fermare il tempo e di farlo anche ripartire.

Il Gala a Bologna e lo spettacolo con i Friends

Tiler Peck si è esibita da poco a Bologna, ospite di una delle tappe del Gala Les Étoiles a cura di Daniele Cipriani. È qui che l’abbiamo incontrata in camerino poco prima di ammirare il suo Tchaikovsky pas de deux, uno dei gioielli di George Balanchine che lei riesce a danzare in un modo unico al mondo, e This Better Earth di Christopher Wheeldon in cui ha danzato con uno splendido abito firmato Valentino. Accanto a lei Roman Mejia, anche lui Principal dancer del New York City Ballet.

Nel mese di marzo ha debuttato in Europa, al Sadler’s Wells di Londra, con un suo spettacolo estremamente innovativo che intreccia diversi stili di danza.

“Lo show si chiama Turn it out Tiler Peck and Friends, ci siamo esibiti a Londra e ora andremo in California, sulla costa occidentale degli Stati Uniti e mi piacerebbe tantissimo portarlo in Italia per cui incrociamo le dita!”.