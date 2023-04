È morto a 79 anni Jerry Springer, celebre conduttore televisivo

Ad annunciare il decesso, avvenuto nella sua casa alla periferia di Chicago, è stata la famiglia. Springer, britannico naturalizzato statunitense, per un breve periodo alla fine degli anni Settanta è stato anche sindaco di Cincinnati. Dal 1991 ha condotto per 27 anni uno show intitolato The Jerry Springer Show, che ha raggiunto indici di ascolto altissimi grazie a ospiti in studio pronti a scandalizzare e a fare a botte davanti alle telecamere

Chi era Jerry Springer

Jerry Springer è nato a Londra il 13 febbraio 1944. Dopo aver lasciato la politica, ha lavorato come giornalista e commentatore politico. Dal 1991 ha condotto per 27 anni uno show intitolato The Jerry Springer Show, che ha raggiunto indici di ascolto altissimi grazie a ospiti in studio pronti a scandalizzare e a fare a botte davanti alle telecamere. Ogni giorno, Springer proponeva ai suoi spettatori una svariata collezione di persone disposte a mettere a nudo i propri segreti più bassi: madri che confessavano alla figlia di andare a letto con la loro migliore amica, marito e moglie che scoprivano di avere lo stesso amante e cose simili. Il tutto condito dalla fatidica rissa finale, con tanto di tirate di capelli, calci e ceffoni, aizzata dal conduttore e dal pubblico al grido di "Jerry, Jerry". Con titoli come “Ho sposato un cavallo”, il programma di Springer è diventato un cult in mezzo mondo (in Italia era trasmesso da Rai Sat) ispirando anche un'opera teatrale satirica al National Theater di Londra.