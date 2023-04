Il suo primo album in studio, pubblicato nel 2020, si intitola “What Could Possibly Go Wrong”. Ovvero: cosa potrebbe andare storto. Quello che è certo è che da quell’album le cose andate male, almeno da un punto di vista musicale, sono state pochissime. Domic Fike, nato a Naples, in Florida, con la sua prima vera creazione musicale ha debuttato al quarantunesimo posto della classifica US Billboard 200 e, due anni dopo, anche come attore nella serie “Euphoria”. Con la sua interpretazione di Elliot è stato anche candidato a due MTV Movie Awards. È pur vero, però, che ancora oggi una delle sue canzoni più identificative è “3 Nights”, parte del primo EP di Fike, “Don’t Forget About Me”, scritto e registrato nel 2017, mentre si trovava agli arresti domiciliari per un’aggressione nei confronti di un agente di polizia.

Dominic Fike porta a Coachella la hit "Three nights" e tanta nuova musica

Ciò che impressiona, in positivo, di questo giovane artista è che è veramente un prisma pieno di sfumature, anche in una esibizione circoscritta da un punto di vista temporale. Forse breve, sì, ma sufficientemente forte per capire che questo ragazzo, dal forte temperamento, potrà fare qualcosa di veramente importante, nel mondo della musica ma anche del cinema.

Aspettare e osservare per credere.