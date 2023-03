Tes, Giovani di Mezza Età tra sogni finiti e realtà da vivere: video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Abbiamo iniziato a scrivere Giovani di Mezza Età agli inizi dell’estate scorsa: il sole batteva sulle finestre degli studi di registrazione di EBIM Records,mentre in lontananza si sentivano le risate e le voci di un gruppo di ragazzini che stava inseguendo un pallone. Immediatamente ci sono passati davanti agli occhi i momenti belli della nostra infanzia, quando ci bastava un goal per svoltare la giornata, e abbiamo iniziato a pensare a quanto il nostro presente sia diverso dal futuro che ci siamo sempre immaginati. Quando ti chiedono: “Cosa farai da grande?” pensi che l’età adulta non arriverà mai o che, quando arriverà, tu sarai pronto ad accoglierla riuscendo finalmente a vivere in un mondo che ti rispecchia. In realtà l’adolescenza sembra non finire mai: il senso di inadeguatezza e la costante sensazione di essere nel posto sbagliato ci pervade sempre, fino a farci chiedere se è davvero questo il mondo in cui vogliamo vivere e che abbiamo sognato da bambini. Un mondo fatto di relazioni che passano attraverso i social media, di vite patinate pensate per essere viste dagli schermi di uno smartphone. Era davvero questo ciò che ci aspettavamo dal nostro futuro?



E così noi finiamo per sentirci troppo vecchi per un mondo che sembra correre più veloce di noi, ma anche troppo giovani per rinunciare a tenerne il passo. “Com'è che siam passati dalla videocassetta, a un futuro in hd, a una vita perfetta, o soffro di ricordi o è demenza senile, ma quest'ansia mi uccide. Noi torniamo indietro a quando si giocava in un cortile fieri e liberi”. Giovani di mezza età è nata proprio da tutte queste nostre riflessioni, che molto probabilmente risuoneranno nel cuore e nella mente di molti nostri coetanei. Quante volte ci siamo svegliati al mattino e, guardandoci allo specchio, ci siamo chiesti “com’è che siam finiti a pagare le tasse”? Realizzando improvvisamente che siamo cresciuti e che i sogni dell’infanzia iniziano a fare a pugni con la nostra grigia realtà.



Nel video abbiamo deciso di mantenere questo clima malinconico e nostalgico: dalle VHS che si vedono all’inizio della clip, all’atmosfera anni Novanta e leggermente grunge che pervade ogni singolo secondo del girato. Il nostro obiettivo era proprio quello di ricreare la tipica serata del bambino nato e cresciuto negli anni Novanta quando, seduto sul divano accanto ai suoi amici, metteva su un film e si immaginava di esserne il protagonista. Siamo molto affezionati a Giovani di mezza età: non solo perché ci rispecchia molto, ma anche perché è un po’ la nostra “canzone portafortuna”. Infatti ci ha portati tra i 43 artisti selezionati per le audizioni dal vivo di Sanremo Giovani e in seguito ci ha fatti arrivare alle semifinali di Una Voce Per San Marino. Adesso vi lasciamo alla visione in anteprima del nostro videoclip!