L'arte di Stefano Guindani al MIA Fair 2023

Le foto di Guindani rientrano nel progetto The Power of Nature - Oltre la superficie, donate da Axpo Italia. Sono acquistabili durante il MIA Fair fino al 26 e il ricavato andrà a sostenere l’impegno della Fondazione Rava per la sostenibilità ambientale, in particolare attraverso il progetto di allevamento di api e produzione di miele nella poverissima Haiti. Water Gradient - a sx: Stato liquido, la cascata della Cravatta (Trento). A dx: La vita dell'acqua, immagine ottenuta in microscopia ottica multimodale al centro DiasproLab@IT

La Fondazione Rava al MIA Fair 2023, tra arte, impegno sociale e sostenibilità