Fiammetta Cicogna si lascia con Carl Hirschmann, la confessione

Lunga intervista sincera e appassionata per la conduttrice che ha annunciato la fine del matrimonio col marito: "Per me è stato libertà. Però, molto presto, è diventato anche la mia prigione"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Due figli e un matrimonio in apparenza perfetto: Fiammetta Cicogna ha rotto l’idillio con un’intervista esclusiva rilasciata a F in cui racconta la separazione da suo marito Carl Hirschmann. Meno di quattro anni fa i due sono diventati genitori di due gemelle ma col tempo la loro relazione si è probabilmente deteriorata e nonostante la conduttrice abbia creduto fino in fondo a questo legame, anche per loro è arrivato il momento dell’addio, giunto nel momento in cui i due hanno avuto la consapevolezza di non riuscire più a portare avanti la relazione. Tuttavia, stando alle parole di Fiammetta Cicogna, non ci sarebbero stati drammi o strappi, tanto da dichiarare di non provare “rancore” nei confronti di quello che, ormai, può essere considerato il suo ex marito.

Le parole di Fiammetta Cicogna approfondimento Fiammetta Cicogna, le foto più sexy della conduttrice “Carl per me è stato libertà. Però, molto presto, è diventato anche la mia prigione”, ha rivelato l’attrice e modella sulle colonne di F, esprimendo un sentimento comune a molte donne quando si sentono imprigionate in un matrimonio che faticano a sostenere, che non si rivela quello per il quale hanno lottato e si sono battute. L’annuncio della separazione con Carl Hirschmann è stato dato dalla stessa Fiammetta Cicogna, che oltre ad averlo raccontato al giornalista del magazine, ha rivelato ai suoi follower come è nata l’intervista che ha portato all’ammissione della verità sul suo matrimonio con il manager: “Avremmo dovuto parlare di gioielli… Ma dopo aver scattato le foto durante una pausa caffè ho confessato di essermi separata. Ho sentito il bisogno di tagliare un cordone con la ‘maniera giusta’ di fare le cose con cui la mia generazione di donne è cresciuta”. Nelle sue intenzioni, quindi, la sincera verità emersa durante la chiacchierata con la redazione di F può essere un incentivo per molte donne per vivere meglio la loro condizione.

La separazione da Carl Hirshmann GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip “Sbagliando, ma in modo consapevole, mi sono dedicata totalmente al nostro amore, ai suoi spostamenti e al suo lavoro, abbandonando il mio per restare al suo fianco”, ha ammesso Fiammetta Cicogna, rivelando un errore che in tanti, spesso le donne ma anche gli uomini, fanno in nome dell’amore per la propria persona. Quindi ha proseguito: “Eppure, mi era chiaro da subito che un uomo così sarebbe stato un mal di testa, lo sapevo, ma mi sono lasciata comunque avvolgere. Ero innamorata persa e sono caduta nella solita trappola: con me cambierà, io lo salverò… Sono stata ingenua, ma lui aveva questo talento di farti sentire in certi momenti la donna più importante e questo mi bastava, mi sembrava di aver trovato il mio posto nel mondo”. Invece non è stato così: “Voglio raccontare apertamente perché è finita la relazione con il mio compagno… Non provo assolutamente nessun rancore nei suoi confronti, anzi. Ma nella società di oggi credo ci sia bisogno di più sincerità”.