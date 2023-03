“Retro Scena”, il podcast sul dietro le quinte dei mestieri del cinema

Vi siete mai chiesti cosa accade nel dietro le quinte del mondo del cinema? Quali sono le magie che creano i professionisti che rendono ancor più speciale ogni film, commedia e serie tv? Segreti che vengono raccontati in “Retro Scena”, podcast in 6 episodi realizzato da Chora Media per Sky e condotto da Omar Schillaci, che racconta il cinema attraverso le storie di chi sta dietro le quinte. Abbiamo parlato con la costumista Veronica Fragola, che ci ha raccontato qualche segreto in più di questo mondo fantastico

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Costumista profondamente innamorata del proprio lavoro”: Veronica Fragola è la protagonista del quinto episodio di “Retro Scena” e, all’interno di Wow, ci ha raccontato qualche dettaglio in più sul suo lavoro. “La cosa bella di questo lavoro è proprio tutta la ricerca che c’è dietro, in ogni progetto, per cercare di entrare in mondi sconosciuti e ti portano altrove. Ti portano in luoghi dove forse non andresti mai. Questo lavoro dà la possibilità di accedere a un tipo di conoscenza diversa!” ci racconta la costumista che ha lavorato anche per la serie "Gomorra".

Il cinema è magia

approfondimento

Retro Scena, Il podcast dedicato ai mestieri del cinema

“Ciò che racconto in questa puntata del podcast è che il cinema riesce a rendere interessanti anche dei personaggi che, apparentemente, sembrano cattivi e dei mondi che, canonicamente, non sono belli. Il fatto di raccontare aspetti che, appunto, non sono belli secondo i canoni classici è ancora più interessante. Il cinema può creare magia, certo, ma non solo necessariamente nel senso di bellezza” aggiunge la costumista Veronica Fragola.



Come ci si prepara ad una nuova avventura cinematografica?

E come ci si documenta per creare al meglio i costumi perfetti? “Dipende dal film e dalla sceneggiatura. La ricerca sui documentari, sui libri è molto importante: si trovano molti spunti, anche per capire cosa è successo in un determinato mondo. Conoscere più ambiti, anche i più diversi è veramente importante. Il costume è una rappresentazione della psicologia, della società e di tanti altri elementi. Non è, quindi, solo l’abito…ma è un insieme di tante cose” ci dice Veronica Fragola.