Tom Cruise lascia la Puglia, dovrebbe arrivare a Matera per MI8

Toccata e Fuga a Bari per Tom Cruise: l'attore in cerca di location per il suo nuovo film

Tom Cruise è arrivato in Italia alcuni giorni fa per la ricerca delle location da utilizzare come set per le prossime riprese di Mission: Impossible 8. L'attore di Hollywood ha eletto il Sud Italia come luogo preferito per la sua ricerca e in attesa di capire quale sarà la sua scelta definitiva, ha trascorso circa 24 ore in Puglia, dove è arrivato nella notte tra il 26 e il 27 febbraio a bordo, nemmeno a dirlo, di un aereo privato che, all'alba del 28 febbraio ha nuovamente ripreso il volo verso una destinazione ai più ignota.

Il soggiorno barese di Tom Cruise leggi anche Top Gun: Maverick, Tom Cruise parla della reunion con Val Kilmer Si hanno poche notizie della presenza di Tom Cruise a Bari. Probabilmente l’attore non ha girato per la città in quelle poche ore ma si è concentrato sui dintorni del capoluogo pugliese alla ricerca di nuove location. Tuttavia, pare che l’hotel delle Nazioni, una struttura a cinque stelle sul lungomare cittadino, sarebbe rimasto blindato proprio nei giorni in cui l’attore era in città. Per la precisione, pare che a rimanere chiuso al pubblico sia stato il primo piano della struttura, reso inaccessibile, così come una parte del ristorante. Non esistono conferme della presenza di Tom Cruise ma tutti gli indizi portano lì. Voci locali, inoltre, riferiscono che il regista Christopher McQuarrie avrebbe fatto il suo ingresso in hotel proprio in quei giorni. Tuttavia, non è escluso che nella struttura abbia soggiornato solo lo staff dell’attore, mentre lui potrebbe aver alloggiato nel più defilato hotel di Borgo Egnazia.

