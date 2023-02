Corpi che si trasformano con l’età, canoni di bellezza e virtuosismo che mutano con il passare del tempo. Senza, però, perdere vitalità, intensità ma soprattutto creatività. Movimenti che cambiano, dinamismo ed elasticità che si evolvono, e che danno la luce a nuove straordinarie primavere della vita di ciascuna persona, e non solo di ex danzatori. È questo il fil rouge che unisce Rachid Ouramdane e Angelin Preljocaj, due dei più stimati coreografi contemporanei, che vanno oltre i confini dell’età anagrafica e sperimentano nuove sfumature espressive in due creazioni, "Un jour nouveau | Birthday Party", primo passo di una collaborazione tra EmiliaRomagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto. Due coreografie presentate a Chaillot - Théâtre national de la Danse di Parigi negli scorsi giorni, ricevendo ottimi riscontri.

"Birthday Party"

approfondimento

Preljocaj nella sua creazione si fa una domanda: qual è l’età di un corpo? La risposta parte dalla ricerca di ex danzatori e soprattutto di persone con percorsi di vita differenti, ma non meno capaci di raccontare movimenti nuovi e molto intensi. Fondamentale mettere e mettersi in discussione, partendo dal punto di vista della danza, per far comprendere che invecchiamento non vuol dire regressione.

"La terza età può essere il movimento più bello della sinfonia della vita"

"La terza età è come il terzo movimento di una sinfonia, in musica: chi può dire che è il più vuoto, il più brutto, il meno interessante, il più triste? Non è vero!" ci racconta il maestro Preljocaj. "Il terzo movimento di una sinfonia può essere magnifico, il più bello di essa. Con questa creazione vorrei far capire a tutti che la vecchiaia può essere il periodo più della sinfonia della vita" aggiunge il coreografo francese.

In scena per "Birthday Party" otto danzatori, quattro donne e quattro uomini: fisicità e movenze diverse, e provenienze culturali differenti. Ciò che è estremamente affascinante è che attraverso la danza queste differenze vengono esaltate e valorizzate, e nulla sembra "strano". Anzi: tutto risulta ancora più bello. La danza ci insegna ad amare i nostri corpi, anche con le imperfezioni dovute al passare del tempo, ma questo non significa saperle valorizzare, nella loro unicità ed importanza. Ed è quello che Preljocaj fa in questa sua creazione di 50 minuti, così intensa e ricca di emozioni, per tutti.

Birthday Party

Coreografia Angelin Preljocaj

Musica 79D, Anton Bruckner, Józef Plawiński, Paul Williams, Lee Hazlewood, Johann-Sebastian Bach, Maxime Loaëc, Craig Armstrong, Stinky Toys

Luci Eric Soyer

Costumi Eleonora Peronetti

Assistenti alla coreografia Claudia De Smet, Macha Daudel

Danzatori: Mario Barzaghi, Sabina Cesaroni, Patricia Dedieu, Roberto Maria Macchi, Elli Medeiros, Thierry Parmentier, Marie-Thérèse Priou, Bruce Taylor