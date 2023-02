All’Accademia Nazionale di Danza al via il progetto DNAnd

L’ente di alta formazione inaugura un progetto per il Corso di Diploma di primo livello che consentirà agli studenti di lavorare con cinque coreografi ospiti e realizzare una produzione coreografica che verrà poi presentata presso il Teatro Ruskaja. Un’opportunità per gli allievi di arricchire la loro esperienza formativa e performativa. Si parte domani, 11 febbraio, alle 17 con il lavoro svolto dai giovani danzatori con Francesco Annarumma

Durante questa occasione sarà presentato l'esito del lavoro svolto con il Terzo Triennio Classico sezione A+B con Francesco Annarumma, il primo dei cinque coreografi selezionati per l’Anno Accademico 2022/2023.

Sabato 11 febbraio, h 17:00, al Teatro Ruskaja, appuntamento con DNAnd, il progetto della Scuola di Danza Classica ideato per il Corso di Diploma Accademico di primo livello.

Il progetto

Il panorama nazionale e internazionale nell’ambito della Danza Classica ha subito notevoli e interessanti trasformazioni, accogliendo nuove tendenze in ambito neoclassico e contemporaneo. Scopo del progetto è quello di fornire agli studenti un’esperienza formativa e performativa che concorrerà all’accrescimento delle capacità tecniche, espressive e interpretative. In linea con il piano di studi del Corso, il progetto prevede di ospitare un coreografo per ogni sezione che lavorerà con gli studenti realizzando una produzione coreografica che verrà rappresentata presso il Teatro Ruskaja.

I coreografi

I cinque coreografi selezionati per l’Anno Accademico 2022/2023 sono: Francesco

Annarumma (09 gennaio- 11 febbraio 2023 con il Terzo Triennio Classico sezione A+B), Giada Primiano (06 marzo- 01 aprile 2023 con il primo Triennio Classico sezione A), Luca della Corte ( 14 aprile- 20 maggio con il primo Triennio Classico sezione B), Alessandra Delle Monache (04 settembre- 07 ottobre 2023 con il secondo Triennio Classico sezione A), Alberto Montesso (18 settembre- 21 ottobre 2023 con il secondo Triennio Classico sezione B).

Nella serata della rappresentazione verranno presentati anche dei lavori degli studenti della Scuola di Danza Classica e dei brani degli allievi del Corso Propedeutico. Alla fine dello spettacolo si terrà un incontro con il coreografo, i danzatori e il pubblico.