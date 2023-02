Pamela Anderson ha detto che Borat ha fatto uscire di testa Kid Rock

Come riportato da Rolling Stone, nel memoir Love, Pamela Pamela Anderson ha affermato che l a première mondiale della commedia Borat , personaggio interpretato da Sacha Baron Cohen nel 2006, avrebbe fatto naufragare la relazione con il compagno di allora Kid Rock (nel memoir chiamato Bob), con il quale era in odore di convivenza. “Non ho raccontato a Bob che ero nel film, perché volevo soprenderlo. Mi sono dimenticata della parte nel film che faceva riferimento al “filmino a luci rosse” . Bob se n’è andato, chiamandomi puttana e peggio. Era imbarazzato e la sua reazione non è stata ponderata” ha scritto Anderson. “Dopo che ho inseguito Bob fino alla sua macchina, è scappato via, lasciandomi lì da sola” ha proseguito. “Mi sono voltata e scusata, poi ho chiesto se qualcuno potesse darmi un passaggio a casa. Quando sono entrata, Bob stava spaccando una foto sul muro . Ha detto di essere stufo di svegliarsi ogni giorno con una foto di me e David LaChapelle. Ma non eravamo io e David – erano Marilyn Monroe e Bert Stern”.

IL MEMOIR E IL DOCUMENTARIO

In Borat, l’omonimo reporter protagonista viaggia dal Kazakhstan all’America per documentare la cultura americana. Durante i suoi viaggi, Borat si imbatte in un opuscolo di Baywatch e diventa ossessionato da Pamela Anderson, che incontra durante il firmacopie di un libro e che tenta, invano, di rapire. Recentemente, nel memoir Anderson ha anche accusato Tim Allen di averle mostrato le parti intime sul set di Quell’uragano di papà, ma l’attore ha negato l’accaduto. La pubblicazione del libro coincide con il debutto in streaming del documentario Netflix Pamela, a Love Story. “Credo totalmente a Pamela perché penso che sia sempre onesta in tutto – sui suoi difetti, ma anche su quelli degli altri” ha dichiarato a Variety il regista Ryan White. “Questa è stata la nostra conversazione all’inizio di questo [processo]. Lei ha detto, “Ho speso molto della mia vita a proteggere altre persone. E non sto cercando di non farlo più così tanto”".