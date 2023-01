Addio a Bruce Gowers, il regista del video di Bohemian Rhapsody

Il tocco di Gowers su "Bohemian Rhapsody" dei Queen, girato agli Elstree Studios di Londra nel novembre 1975 in circa tre ore per "Top of the Pops" della Bbc, ha contribuito a fare di Freddie Mercury e dei suoi compagni delle superstar e si è rivelato un momento decisivo nella storia del settore dei video musicali. È stato il primo video musicale mai trasmesso dall'influente "Top of the Pops". Di quel video che gli era stato pagato 590 dollari, Gowers ha detto in un'intervista nel 2018: "Ha cambiato il modo in cui la musica veniva percepita; tutti facevano video e le band vedevano aumentare le vendite e le posizioni in classifica se i loro video erano buoni. L'unica cosa che mi fa arrabbiare è che hanno usato il mio video per 40 anni e non mi hanno mai pagato un centesimo o ringraziato".

Gowers ha diretto anche video musicali per Rod Stewart ("Hot Legs" e altri), Michael Jackson ("Rock With You"), Prince ("1999"), John Mellencamp ("Jack and Diane"), The Rolling Stones ("Fool to Cry"), Rush ("Limelight", "Tom Sawyer"), Ambrosia ("How Much I Feel"), 10cc ("I'm Not in Love"), Bee Gees ("How Deep Is Your Love"), Supertramp ("Goodbye Stranger"), Chaka Kahn ("I'm Every Woman"), Peaches and Herb ("Reunited"), Journey ("Lovin', Touchin', Squeezin'") e The Tubes ("Prime Time").