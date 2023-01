Ecco “KURIOS – Cabinet of Curiosities” del Cirque du Soleil

Una caleidoscopica unione di arte, musica e meraviglia, dove tutto è possibile, basta solo un po’ di immaginazione. E un Cercatore magico che prende per mano ciascuno di noi che, con curiosità, ci porta in un mondo nascosto ma invisibile solo a chi non sa sognare e meravigliarsi. Benvenuti a “Kurios – Cabinet of Curiosities”, il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil. Siamo stati a Londra alla prima europea: ecco il nostro racconto

Dimenticatevi dove siete, preparatevi a meravigliarvi. È quello che penso dal primo istante di "KURIOS - Cabinet of Curiosities", uno spettacolo che regala stupore, meraviglia ma soprattutto bellezza. Per tutti. Uno show unico, divertente ed emozionante.

"KURIOS rappresenta l’opportunità di continuare ad esplorare ed inventare"

Esplorare: è il verbo che Lancaster ripete in più occasioni durante la nostra intervista, in un venerdì mattina londinese piuttosto mite e soleggiato, all'interno della Royal Albert Hall, dove il Cirque du Soleil resterà per alcune settimane. Il primo spettacolo è stato un trionfo, ed era bellissimo osservare i volti dei bambini stupiti mentre osservavano ogni singolo atto in silenzio. Perché KURIOS non è uno spettacolo, è un'esperienza per tutti i sensi, ed è impossibile non rimanerne affascinati. "Ogni sera il pubblico è diverso, le reazioni sono diverse. Come se ci fossero sfumature differenti in ogni show. E questo lo rende ancora più unico" - sottolinea Lancaster.

Per preparare un nuovo cast servono da sei mesi a due anni

"Il Cirque du Soleil è una macchina perfetta: per preparare un nuovo cast servono le stesse energie necessarie per la creazione di un nuovo spettacolo. Durante la pandemia, quando i nostri atleti e artisti erano a chiusi a casa, sono comunque riusciti a tenersi in forma per essere, poi, pronti a partire nel momento in cui c'è stata la possibilità. L'aspetto interessante di tutto questo è che la maggior parte di loro trascorre 52 settimane all'anno in tour...e la loro casa spesso è proprio il tour stesso. Quando si sono fermati hanno dovuto trovare una vera casa e adattarsi ad una nuova vita" racconta Lancaster. Che aggiunge: "I nostri perfomer (49 artisti provenienti da 17 nazioni) sono costantemente controllati, se si sentono poco bene restano a casa fino a quando non si sentono meglio. Importantissimo mantenere alta l'attenzione".

Più di 100 costumi creati ad hoc per questo spettacolo

Scritto e diretto da Michel Laprise, KURIOS ha visto la creazione di più di 100 costumi per vestire il cast e la presenza di 426 oggetti di scena nello spettacolo, la maggior quantità rispetto a qualsiasi produzione nella storia del Cirque du Soleil. Questa è la prima volta che il Cirque du Soleil presenta una performance di benvenuto in cima al tendone prima dell'inizio dello spettacolo. Quando il tempo lo permette, 3 artisti salgono sul tendone e salutano gli ospiti dall'alto suonando musica e recitando. Gli ospiti hanno un assaggio dell'esperienza KURIOS non appena entrano nello chapiteau. E attenzione: tutti gli artisti sono responsabili dell'applicazione del proprio trucco ad ogni spettacolo, per cui possono impiegare da 40 minuti a 2 ore.

In Italia da marzo a giugno 2023

KURIOS sarà presentato a Roma a partire da mercoledì 22 marzo 2023 a Tor di Quinto e si concluderà sabato 29 aprile. In seguito, lo spettacolo itinerante si sposterà a Milano da mercoledì 10 maggio 2023 a Piazzale Cuoco e terminerà domenica 25 giugno.