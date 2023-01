Vanessa Incontrada, incidente con moto sul set di Fosca Innocenti 2

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Incidente, per fortuna non grave, per Vanessa Incontrada sul set di Fosca Innocenti 2 che stasera, venerdì 13 gennaio, è in programmazione su Canale5 in prima serata. La Incontrada, che della serie è la protagonista, è rimasta coinvolta in un incidente sul set: una moto di grossa cilindrata è franata sul suo piede.



L'episodio, che non ha lasciato conseguenze, è stato raccontato sui social dall'attore Giovanni Scifoni, che era alla guida del mezzo: “Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne. Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”. Onde evitare strumentalizzazioni Scifoni ha ribadito che non sempre lui era il centauro: “Quasi sempre quando c’è la moto c’è lo stuntman”. Ancora nessun commento da parte di Vanessa Incontrada.